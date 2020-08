Украина осудила вооруженный мятеж в Мали

Украина осудила переворот Мали, в результате которого от власти были отстранены президент и премьер-министр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену власти в Мали путем военного переворота. Государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране", – говорится в заявлении.

В МИД призвали мятежников отпустить захваченных чиновников и начать диалог, в том числе с привлечением международных партнеров.

1/2 Ukraine strongly condemns unconstitutional change of government in #Mali through a military coup. Сoup d'état cannot be a response to the deep socio-economic crisis in this African country.

Наталия Софиенко

