Украина освободила трех своих граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле
Трех украинцев, которых незаконно удерживали в Венесуэле, удалось освободить. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Трех граждан Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле, освободили. Сейчас они в безопасности и направляются к воссоединению со своими семьями", – отметил он.
Сибига подчеркнул, что освободить граждан удалось "благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров".
Министр не уточнил, на каком основании украинцев удерживали в Венесуэле.
По данным венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, по состоянию на 19 января 2026 года в стране удерживали 777 политических заключенных: 678 мужчин и 99 женщин. Многие из них были арестованы во время протестов против переизбрания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в 2024 году.
- В январе 2025 года Мадуро, который тогда готовился к третьей инаугурации, заявил о задержании украинцев в составе иностранцев. Их обвиняли в подготовке теракта.
- 8 января 2026 года венесуэльский депутат и лидер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения объявил, что правительство Венесуэлы планирует освободить "значительное количество" местных и иностранных заключенных после захвата США Мадуро.
- 9 января стало известно, что среди членов экипажа задержанного Америкой "теневого" нефтяного танкера, шедшего под флагом России, есть украинцы.
- 11 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Венесуэла уже начала масштабное освобождение политических заключенных.
