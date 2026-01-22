Украина освободила трех своих граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле

Освобожденные украинцы, которых незаконно удерживали в Венесуэле, уже едут к своим родным

Фото: Министерство иностранных дел

Трех украинцев, которых незаконно удерживали в Венесуэле, удалось освободить. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Трех граждан Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле, освободили. Сейчас они в безопасности и направляются к воссоединению со своими семьями", – отметил он.

Сибига подчеркнул, что освободить граждан удалось "благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров".

Министр не уточнил, на каком основании украинцев удерживали в Венесуэле.

По данным венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, по состоянию на 19 января 2026 года в стране удерживали 777 политических заключенных: 678 мужчин и 99 женщин. Многие из них были арестованы во время протестов против переизбрания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в 2024 году.