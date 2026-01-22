Україна звільнила трьох своїх громадян, яких незаконно тримали у Венесуелі

Звільнені українці, яких незаконно утримували у Венесуелі, вже їдуть до своїх рідних

Фото: Міністерство закордонних справ

Трьох українців, яких незаконно утримували у Венесуелі, вдалося звільнити. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнили. Наразі вони в безпеці та прямують до возз'єднання зі своїми родинами", – зазначив він.

Сибіга підкреслив, що звільнити громадян вдалося "завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів".

Міністр не уточнив, на якій підставі українців утримували у Венесуелі.

За даними венесуельської правозахисної організації Foro Penal, станом на 19 січня 2026 року у країні утримували 777 політичних в’язнів: 678 чоловіків та 99 жінок. Багато з них були заарештовані під час протестів проти переобрання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро у 2024 році.