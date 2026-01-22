Україна звільнила трьох своїх громадян, яких незаконно тримали у Венесуелі
Трьох українців, яких незаконно утримували у Венесуелі, вдалося звільнити. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнили. Наразі вони в безпеці та прямують до возз'єднання зі своїми родинами", – зазначив він.
Сибіга підкреслив, що звільнити громадян вдалося "завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів".
Міністр не уточнив, на якій підставі українців утримували у Венесуелі.
За даними венесуельської правозахисної організації Foro Penal, станом на 19 січня 2026 року у країні утримували 777 політичних в’язнів: 678 чоловіків та 99 жінок. Багато з них були заарештовані під час протестів проти переобрання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро у 2024 році.
- У січні 2025 року Мадуро, який тоді готувався до третьої інавгурації, заявив про затримання українців у складі іноземців. Їм закидали підготовку теракту.
- 8 січня 2026 року венесуельський депутат та лідер Національної асамблеї Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення оголосив, що уряд Венесуели планує звільнити "значну кількість" місцевих та іноземних ув'язнених після захоплення США Мадуро.
- 9 січня тало відомо, що серед членів екіпажу затриманого Америкою "тіньового" нафтового танкера, що йшов під прапором Росії, є українці.
- 11 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що Венесуела вже розпочала масштабне звільнення політичних в'язнів.
Коментарі (0)