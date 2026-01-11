Украина ожидает от Совбеза ООН не только осуждения России, но и конкретных шагов – постпред

Совет Безопасности ООН (Фото: Olga Fedorova/EPA)

Украина ожидает от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не только очередного осуждения российских военных преступлений, но и конкретных шагов для прекращения войны. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

В понедельник, 12 января, Совбез ООН соберется на экстренное заседание после последних российских атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Мельник поблагодарил членов СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, – Великобританию, Грецию, Данию, Латвию, Либерию и Францию.

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но и очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН", – говорится в заявлении.

Мельник в видеообращении добавил, что если Россия считает, что может чувствовать себя комфортно в Совбезе ООН, то она ошибается.

"Мы бросим вам вызов. Мы не позволим вам злоупотреблять правом вето, которое у вас до сих пор есть", – сказал дипломат.

10 января Сибига заявил, что Совбез ООН соберется на экстренное заседание относительно российских ударов по Украине, в частности ракетой "Орешник" по Львовской области.

Кроме этого, Киев анонсировал заседание Совета Украина – НАТО.