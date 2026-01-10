Удар "Орешником": Совбез ООН соберется на экстренное заседание по поводу атак России
Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по поводу российских ударов по Украине, в частности, ракетой "Орешник" по Львовской области. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"После нашего срочного требования, выдвинутого в связи с недавними атаками России на Украину, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности, Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 12 января, в 22:00 по киевскому времени", – написал он.
Сибига отметил, что на заседании рассмотрят вопрос о грубых нарушениях Москвой Устава ООН, добавив, что Киев призывает членов Совбеза "продемонстрировать единство намерений, требуя прекращения агрессии, защиты гражданских и непоколебимой поддержки суверенитета Украины".
Глава МИД отметил, что атаки оккупантов подрывают международную безопасность и мирные усилия Соединенных Штатов, государств Европы и других партнеров.
"Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить длительный мир", – подытожил чиновник.
Россия, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, имеет право вето, а значит может заблокировать любое решение органа.
Ранее Сибига сообщил, что Украина также инициировала заседание Совета Украина – НАТО.
- Поздно вечером 8 января во Львове прозвучали мощные взрывы. ОВА сообщила, что удару подвергся объект критической инфраструктуры.
- Впоследствии Россия официально признала новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на выдуманную ею же "атаку" на резиденцию Путина.
- СБУ опубликовала фото обломков "Орешника" и квалифицировала этот удар как военное преступление.
- Глава евродипломатии заявила, что нужно предоставить средства ПВО Украине и увеличить стоимость войны для Москвы.
- Всего ночью 9 января РФ запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. Оккупанты осуществили комбинированную атаку по Киеву: есть погибшие и пострадавшие.
