Удар "Орешником": Совбез ООН соберется на экстренное заседание по поводу атак России

Сибига сообщил о дате заседания Совбеза ООН в связи с недавними обстрелами Украины

Ракета РС-26 "Рубеж", экспериментальным вариантом которой является "Орешник" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по поводу российских ударов по Украине, в частности, ракетой "Орешник" по Львовской области. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"После нашего срочного требования, выдвинутого в связи с недавними атаками России на Украину, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности, Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 12 января, в 22:00 по киевскому времени", – написал он.

Сибига отметил, что на заседании рассмотрят вопрос о грубых нарушениях Москвой Устава ООН, добавив, что Киев призывает членов Совбеза "продемонстрировать единство намерений, требуя прекращения агрессии, защиты гражданских и непоколебимой поддержки суверенитета Украины".

Глава МИД отметил, что атаки оккупантов подрывают международную безопасность и мирные усилия Соединенных Штатов, государств Европы и других партнеров.

"Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить длительный мир", – подытожил чиновник.

Россия, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, имеет право вето, а значит может заблокировать любое решение органа.

Ранее Сибига сообщил, что Украина также инициировала заседание Совета Украина – НАТО.