Удар "Орєшніком": Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо атак Росії

Сибіга повідомив про дату засідання Радбезу ООН у зв'язку з нещодавніми обстрілами України

Ракета РС-26 "Рубєж", експериментальним варіантом якої є "Орєшнік" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання стосовно російських ударів по Україні, зокрема, ракетою "Орєшнік" по Львівській області. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після нашої термінової вимоги, висунутої у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на Україну, в тому числі із застосуванням балістичної ракети середньої дальності, Рада Безпеки ООН скличе екстрене засідання у понеділок, 12 січня, о 22:00 за київським часом", – написав він.

Сибіга зазначив, що на засіданні розглянуть питання про грубі порушення Москвою Статуту ООН, додавши, що Київ закликає членів Радбезу "продемонструвати єдність намірів, вимагаючи припинення агресії, захисту цивільних та непохитної підтримки суверенітету України".

Глава МЗС зазначив, що атаки окупантів підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, держав Європи та інших партнерів.

"Міжнародна спільнота має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир", – підсумував чиновник.

Росія, як і інші постійні члени Радбезу ООН, має право вето, а отже може заблокувати будь-яке рішення органу.

Раніше Сибіга повідомив, що Україна також ініціювала засідання Ради Україна – НАТО.