Україна очікує від Радбезу ООН не лише засудження Росії, а й конкретних кроків – постпред
Україна очікує від Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй не лише чергового засудження російських воєнних злочинів, а й конкретних кроків задля припинення війни. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.
У понеділок, 12 січня, Радбез ООН збереться на екстрене засідання після останніх російських атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру.
Мельник подякував членам РБ ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, – Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції.
"Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН", – йдеться у заяві.
Мельник у відеозверненні додав, що якщо Росія вважає, що може почуватися комфортно в Радбезі ООН, то вона помиляється.
"Ми кинемо вам виклик. Ми не дозволимо вам зловживати правом вето, яке у вас досі є", – сказав дипломат.
- 10 січня Сибіга заявив, що Радбез ООН збереться на екстрене засідання стосовно російських ударів по Україні, зокрема ракетою "Орєшнік" по Львівській області.
- Крім цього, Київ анонсував засідання Ради Україна – НАТО.
Коментарі (1)