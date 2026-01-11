Україна очікує від Радбезу ООН не лише засудження Росії, а й конкретних кроків – постпред

Рада Безпеки ООН (Фото: Olga Fedorova/EPA)

Україна очікує від Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй не лише чергового засудження російських воєнних злочинів, а й конкретних кроків задля припинення війни. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

У понеділок, 12 січня, Радбез ООН збереться на екстрене засідання після останніх російських атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру.

Читайте також Що відомо про "Орєшнік": характеристики балістичної ракети

Мельник подякував членам РБ ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, – Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції.

"Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН", – йдеться у заяві.

Мельник у відеозверненні додав, що якщо Росія вважає, що може почуватися комфортно в Радбезі ООН, то вона помиляється.

"Ми кинемо вам виклик. Ми не дозволимо вам зловживати правом вето, яке у вас досі є", – сказав дипломат.

10 січня Сибіга заявив, що Радбез ООН збереться на екстрене засідання стосовно російських ударів по Україні, зокрема ракетою "Орєшнік" по Львівській області.

Крім цього, Київ анонсував засідання Ради Україна – НАТО.