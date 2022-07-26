UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина показала существенный прогресс в проведении реформ – отчет Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 20:27
Украина показала существенный прогресс в проведении реформ – отчет Еврокомиссии - Фото
Жозеп Боррель (фото – EPA)

Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет о ходе выполнения соглашения об  ассоциации Украины с ЕС. В документе подчеркивается, что "Украина предприняла важные шаги в реализации соглашения", но отмечается и слабая динамика на отдельных направлениях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отчет охватывает период с 1 декабря 2020 года и до начала военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Несмотря на вызовы, в том числе со стороны России, Украина предприняла важные шаги для реализации соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в этих рамках, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу своих отношений с ЕС после решения Евросовета о статусе Украины как страны-кандидата", – заявил в связи с публикацией отчета глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По мнению комиссара по вопросам соседства и расширения ЕС Оливера Варгея, "Украине необходимо продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, верховенства закона, борьбы с коррупцией и основных прав".

Он указывает на необходимость принятия и практической реализации законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда, принятие стратегического плана реформ правоохранительного сектора, завершение реформы правовой базы о национальных меньшинствах и принятие эффективных механизмов ее реализации.

"ЕС будет и далее продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути", – заявил Вархей.

В отчете отмечается "ряд позитивных сдвигов" в реформе системы правосудия в Украине, утверждении верховенства права и борьбе с коррупцией – в частности, принятие законов о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП) и перезапуск работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Среди успешных направлений указана также "цифровая трансформация".

Нерешенными в охваченный отчетом период оставались, помимо прочего, такие проблемы, как реформирование Конституционного суда, а также конкурсное назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.  

  • Запад систематически призывал Киев назначить главу САП. Это была одна из рекомендаций Еврокомиссии, которую получила Украина вместе со статусом кандидата в ЕС.
  • 19 июля 2022 года конкурсная комиссия после утвердила Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
еврокомиссия ассоциация с ЕС Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 