Украина показала существенный прогресс в проведении реформ – отчет Еврокомиссии

Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В документе подчеркивается, что "Украина предприняла важные шаги в реализации соглашения", но отмечается и слабая динамика на отдельных направлениях.

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Отчет охватывает период с 1 декабря 2020 года и до начала военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Несмотря на вызовы, в том числе со стороны России, Украина предприняла важные шаги для реализации соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в этих рамках, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу своих отношений с ЕС после решения Евросовета о статусе Украины как страны-кандидата", – заявил в связи с публикацией отчета глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По мнению комиссара по вопросам соседства и расширения ЕС Оливера Варгея, "Украине необходимо продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, верховенства закона, борьбы с коррупцией и основных прав".

Он указывает на необходимость принятия и практической реализации законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда, принятие стратегического плана реформ правоохранительного сектора, завершение реформы правовой базы о национальных меньшинствах и принятие эффективных механизмов ее реализации.

"ЕС будет и далее продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути", – заявил Вархей.

В отчете отмечается "ряд позитивных сдвигов" в реформе системы правосудия в Украине, утверждении верховенства права и борьбе с коррупцией – в частности, принятие законов о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП) и перезапуск работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Среди успешных направлений указана также "цифровая трансформация".

Нерешенными в охваченный отчетом период оставались, помимо прочего, такие проблемы, как реформирование Конституционного суда, а также конкурсное назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Запад систематически призывал Киев назначить главу САП. Это была одна из рекомендаций Еврокомиссии, которую получила Украина вместе со статусом кандидата в ЕС.

19 июля 2022 года конкурсная комиссия после утвердила Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Сергей Бережной

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