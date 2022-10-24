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Украина покупает беспилотные комплексы PUMA-LE, которые стоят на вооружении стран НАТО

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 21:23
Украина покупает беспилотные комплексы PUMA-LE, которые стоят на вооружении стран НАТО - Фото
PUMA-LE (фото: AeroVironment)

Украина в рамках создания "Армии дронов" законтрактовала 11 беспилотных комплексов PUMA-LE (Long Endurance) и десять комплектов антенн LRTA к ним. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Общая стоимость контракта – 541,67 млн грн.

"PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и т.д.. Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт", – написал Федоров в Facebook.

Дроны PUMA-LE способны преодолевать расстояние до 20 км (с антенной LRTA – до 60 км), находиться в воздухе до шести часов и подниматься на высоту до трех километров.

Он оснащен обычной и тепловизионной камерой с шестикратным увеличением.

  • Беспилотники Puma производятся компанией AeroVironment, они входили в один из первых пакетов военной помощи со стороны США.
  • Аппарат впервые совершил полет в 2007 году, а с 2008 – находится на вооружении американской армии.
Андрій Водяний
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война беспилотник Михаил Федоров ВСУ
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