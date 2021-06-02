Украина получила месседж о двухпартийной поддержке Конгресса США – Минобороны

Сегодня, 2 июня, Украина получила подтверждение двухпартийной поддержки Конгресса США. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран после встречи с сенаторами Джинн Шахин, Робом Портманом и Кристофером Мерфи, передает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Таран проинформировал делегацию Конгресса США о ситуации с безопасностью вокруг границ Украины и усилении оперативных возможностей Вооруженных сил.

Министр выразил благодарность США за всестороннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества.

Представители Конгресса США, в свою очередь, сообщили, что США внимательно наблюдают за ситуацией у украинских границ и поддерживают Украину на пути мирного урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Отдельно было отмечено, что визит представителей американского сената является четкой демонстрацией непоколебимой двухпартийной поддержки Украины.

27 апреля в Украину прибыл самолет из США с очередным грузом помощи для ВСУ на сумму $7,85 млн.

Читайте также: Таран обещает, что до 2022-ого во флоте сформируют дивизион из американских катеров Island

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.