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Украина получила месседж о двухпартийной поддержке Конгресса США – Минобороны

02.06.2021, 16:48
Украина получила месседж о двухпартийной поддержке Конгресса США – Минобороны - Фото
Роб Портман, Андрей Таран, Джинн Шахин, Кристофер Мерфи (Фото: Минобороны)

Сегодня, 2 июня, Украина получила подтверждение двухпартийной поддержки Конгресса США. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран после встречи с сенаторами Джинн Шахин, Робом Портманом и Кристофером Мерфи, передает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, Таран проинформировал делегацию Конгресса США о ситуации с безопасностью вокруг границ Украины и усилении оперативных возможностей Вооруженных сил.

Министр выразил благодарность США за всестороннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества.

Представители Конгресса США, в свою очередь, сообщили, что США внимательно наблюдают за ситуацией у украинских границ и поддерживают Украину на пути мирного урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Отдельно было отмечено, что визит представителей американского сената является четкой демонстрацией непоколебимой двухпартийной поддержки Украины.

  • 27 апреля в Украину прибыл самолет из США с очередным грузом помощи для ВСУ на сумму $7,85 млн.

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Наталия Медведева
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конгресс сша минобороны Андрей Таран
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