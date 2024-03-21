Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи

Как заявил Шмыгаль, средства пойдут на финансирование дефицита бюджета

Джастин Трюдо и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram Дениса Шмыгаля)

Канада предоставила Украине финансовую помощь в размере $1,5 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам премьера, эти средства помогут Кабмину финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам.

Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Канада предоставила Украине помощь на 7 млрд канадских долларов (более $5 млрд).

"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", – резюмировал премьер.

5 марта сообщалось, что Канада рассматривает вопрос отправки в Украину десятков тысяч авиационных ракет CRV7 калибра 70 мм.

19 марта Канада объявила о выделении $40 млн на артснаряды в рамках чешской инициативы и $7,5 млн на приборы ночного видения для ВСУ.

Читайте также: Канада ратифицировала новое торговое соглашение с Украиной