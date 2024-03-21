Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи
Канада предоставила Украине финансовую помощь в размере $1,5 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По словам премьера, эти средства помогут Кабмину финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам.
Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Канада предоставила Украине помощь на 7 млрд канадских долларов (более $5 млрд).
"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", – резюмировал премьер.
- 5 марта сообщалось, что Канада рассматривает вопрос отправки в Украину десятков тысяч авиационных ракет CRV7 калибра 70 мм.
- 19 марта Канада объявила о выделении $40 млн на артснаряды в рамках чешской инициативы и $7,5 млн на приборы ночного видения для ВСУ.
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