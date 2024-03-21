Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги
Канада надала Україні фінансову допомогу в розмірі $1,5 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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За словами прем’єра, ці кошти допоможуть Кабміну фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.
Шмигаль зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні допомогу на 7 млрд канадських доларів (понад $5 млрд).
"Вдячні канадському народу та уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", – резюмував прем’єр.
- 5 березня повідомлялося, що Канада розглядає питання щодо відправлення в Україну десятків тисяч авіаракет CRV7 калібру 70 мм.
- 19 березня Канада оголосила про виділення $40 млн на артснаряди в межах чеської ініціативи та $7,5 млн на прилади нічного бачення для ЗСУ.
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