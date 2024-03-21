Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги

Як заявив Шмигаль, кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету

Джастін Трюдо та Денис Шмигаль (Фото: Telegram Дениса Шмигаля)

Канада надала Україні фінансову допомогу в розмірі $1,5 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами прем’єра, ці кошти допоможуть Кабміну фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Шмигаль зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні допомогу на 7 млрд канадських доларів (понад $5 млрд).

"Вдячні канадському народу та уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", – резюмував прем’єр.

5 березня повідомлялося, що Канада розглядає питання щодо відправлення в Україну десятків тисяч авіаракет CRV7 калібру 70 мм.

19 березня Канада оголосила про виділення $40 млн на артснаряди в межах чеської ініціативи та $7,5 млн на прилади нічного бачення для ЗСУ.

Читайте також: Канада ратифікувала нову торговельну угоду з Україною