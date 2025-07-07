Украина получит более 5 млрд евро от Швейцарии на восстановление

Зеленский заявил, что у стран есть "много перспективных проектов" в гуманитарной сфере, которые можно будет совместно реализовать за счет этих средств

Владимир Зеленский и Майя Риникер (Фото: Офис президента)

В течение следующих лет Украина получит от Швейцарии 5,27 млрд евро на восстановление. Об этом после встречи в Киеве главы нижней палаты парламента страны Майи Риникер и президента Владимира Зеленского, сообщил Офис президента.

"Зеленский поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования и финансовую помощь, в частности за решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины в течение следующих лет", – говорится в публикации.

Глава государства добавил, что Украина и Швейцария имеют "много перспективных проектов" в гуманитарной сфере, которые удастся реализовать совместно благодаря этим средствам.

Также политики обсудили санкционное давление на Россию, уделив особое внимание прекращению поставок в страну-агрессор критически важных компонентов и технологий, используемых для производства дронов и ракет.

Кроме того, Зеленский и Риникер обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных или незаконно перемещенных Россией. Швейцария уже рассматривает возможность присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей и поддержать инициативу Bring Kids Back UA, в парламенте страны ведутся соответствующие процедуры.

В рамках вышеупомянутой инициативы удалось вернуть около 1500 детей, сообщили в ОП.