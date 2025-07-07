Україна отримає більш ніж 5 млрд євро від Швейцарії на відбудову

Зеленський заявив, що країни мають "багато перспективних проєктів" у гуманітарній сфері, які можна буде спільно реалізувати на ці кошти

Володимир Зеленський та Мая Рінікер (Фото: Офіс президента)

Впродовж наступних років Україна отримає 5,27 млрд євро від Швейцарії на відбудову. Про це після зустрічі у Києві глави нижньої палати парламенту країни Маї Рінікер та президента Володимира Зеленського, повідомив Офіс президента.

"Зеленський подякував за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років", – йдеться у публікації.

Глава держави додав, що Україна та Швейцарія мають "багато перспективних проєктів" у гуманітарній сфері, котрі вдасться спільно реалізувати завдяки цим коштам.

Також політики обговорили санкційний тиск на Росію, окрему увагу приділили зупинці постачань до країни-агресорки критичних компонентів та технологій, які використовуються для виготовлення дронів та ракет.

Окрім цього, Зеленський та Рінікер говорили про повернення українських дітей, викрадених або незаконно переміщених Росією. Швейцарія вже розглядає можливість приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та підтримки ініціативи Bring Kids Back UA, у парламенті країни тривають відповідні процедури.

У межах вищезгаданої ініціативи вдалося повернути близько 1500 дітей, повідомили в ОП.