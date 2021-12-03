Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство границы с Беларусью
Украина может рассчитывать на 1,4 млн евро от Евросоюза на обустройство украинско-белорусского участка границы и повышение возможностей Госпогранслужбы. Об этом договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает пресс-служба МВД.
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"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-беларуского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы". – сказал Монастырский.
Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.
Глава МВД сказал, что Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности. В этом смысле украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.
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