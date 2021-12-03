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Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство границы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 20:05
Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство границы с Беларусью - Фото
Матти Маасикас (фото - МВД)

Украина может рассчитывать на 1,4 млн евро от Евросоюза на обустройство украинско-белорусского участка границы и повышение возможностей Госпогранслужбы. Об этом договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает пресс-служба МВД.

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"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-беларуского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы". – сказал Монастырский.

Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

Глава МВД сказал, что Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности. В этом смысле украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.

  • 23 ноября официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса.
  • 29 ноября беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.
  • 30 ноября Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия.
  • Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины.

Читайте также: Украина начала укреплять границу с Беларусью в Чернобыльской зоне: видео

    Вадим Ребрина
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    ЕС граница Матти Маасикас Денис Монастырский беларусь
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