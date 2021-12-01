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Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 16:21
Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины - Фото
Владимир Путин в оккупированном Крыму (архивное фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Российские войска Южного военного округа (ЮВО), в который страна-агрессор включила также оккупированный ею Крым, начали зимние военные учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Утверждается, что учения пройдут на трех десятках полигонах в южных областях России, в том числе граничащих с Украиной, а также в республиках Северного Кавказа, оккупированном Россией украинском Крыму и на военных базах РФ в Закавказье.

По данным Deutsche Welle, примерная численность задействованных в учениях военнослужащих составит около 10 000 человек.

  • 30 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотели бы дестабилизации из-за анонсированных совместных учений России и Беларуси возле северной границы Украины. 

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Сергей Бережной
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Россия граница Крым военные учения южный военный округ
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