Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины

Российские войска Южного военного округа (ЮВО), в который страна-агрессор включила также оккупированный ею Крым, начали зимние военные учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Утверждается, что учения пройдут на трех десятках полигонах в южных областях России, в том числе граничащих с Украиной, а также в республиках Северного Кавказа, оккупированном Россией украинском Крыму и на военных базах РФ в Закавказье.

По данным Deutsche Welle, примерная численность задействованных в учениях военнослужащих составит около 10 000 человек.

С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах России немедленно пояснить ее военные приготовления, обеспечить деэскалацию и снизить напряженность на границах Украины.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.

29 ноября министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что планируемые совместно с Россией учения у границы Беларуси с Украиной направлены на "прикрытие" южных границ.

30 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотели бы дестабилизации из-за анонсированных совместных учений России и Беларуси возле северной границы Украины.

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Сергей Бережной

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