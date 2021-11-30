В США отреагировали на планы Беларуси и России провести учения у границ Украины
США не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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Вчера глава Минобороны РБ Виктор Хренин заявил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения вдоль северной границы Украины.
Кирби отметил, что страны имеют право проводить учения с партнерами – и Беларусь может заявлять о любых планах такого сотрудничества с РФ.
В то же время Кирби отметил: "Мы продолжаем говорить и хотели бы добавить, что не хотим видеть излишне агрессивные или дестабилизирующие действия в и без того очень напряженной ситуации".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Секретарь СНБО Алексей Данилов с таким прогнозом не согласен, хоть и не исключает угрозы.
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