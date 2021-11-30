В США отреагировали на планы Беларуси и России провести учения у границ Украины

США не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера глава Минобороны РБ Виктор Хренин заявил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения вдоль северной границы Украины.

Кирби отметил, что страны имеют право проводить учения с партнерами – и Беларусь может заявлять о любых планах такого сотрудничества с РФ.

В то же время Кирби отметил: "Мы продолжаем говорить и хотели бы добавить, что не хотим видеть излишне агрессивные или дестабилизирующие действия в и без того очень напряженной ситуации".

Читайте также: Войска РФ у границ. У Байдена думают: сдерживать или умиротворять Россию – WSJ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.