Украина предлагает партнерам тестировать продукцию на поле боя – Минобороны

Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских союзников в борьбе с дронами и модернизации вооружения

Форум в Киеве (Фото: Министерство обороны)

Украина предлагает партнерам возможность тестирования продукции на поле и долгосрочное партнерство. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, выступая на состоявшемся в Киеве эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме.

В нем приняли участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, а также представители промышленности обеих стран, чиновники и эксперты.

"Эстония – настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, – тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий", – сказал Чуркин.

Он наметил ключевые направления, по которым Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских партнеров, в частности, в противодействии БпЛА и в сфере модернизации вооружения, действующего на поле боя.

Певкур выразил надежду на то, что эстонско-украинский оборонно-промышленный форум станет платформой, помогающей создать новые возможности в сфере оборонного производства и обмена технологиями.

"Эстония готова делиться собственным опытом в сфере ИТ и цифровой трансформации", – добавил министр обороны Эстонии.

В 2025 году страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят одну украинскую бригаду.

22 марта сообщалось, что Эстония закупит военную помощь для Украины на 100 млн евро у своей оборонной промышленности.