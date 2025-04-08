Україна пропонує партнерам тестувати продукцію на полі бою – Міноборони

Сили оборони потребують допомоги від естонських союзників у боротьбі з дронами й у модернізації озброєння

Форум у Києві (Фото: Міністерство оборони)

Україна пропонує партнерам можливість тестування продукції на полі бою та довгострокове партнерство. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, виступаючи на естонсько-українському оборонно-промисловому форумі, що відбувся в Києві.

У ньому взяли участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, а також представники промисловості обох країн, урядовці й експерти.

"Естонія – справжній друг нашої країни, і ми маємо нарощувати промислову співпрацю. Серед можливостей, що пропонує Україна міжнародним партнерам, – тестування продукції у реальних умовах бойових дій і розвиток довгострокового партнерства у межах спільних підприємств", – сказав Чуркін.

Він окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги від естонських партнерів, зокрема, у протидії БпЛА та у сфері модернізації озброєння, що вже діє на полі бою.

Певкур висловив сподівання, що естонсько-український оборонно-промисловий форум стане платформою, яка допоможе створити нові можливості у сфері оборонного виробництва й обміну технологіями.

"Естонія готова ділитися власним досвідом у сфері ІТ і цифрової трансформації", – додав міністр оборони Естонії.

У 2025 році країни Північної Європи та Балтії оснастять і підготують одну українську бригаду.

22 березня повідомлялося, що Естонія закупить військову допомогу для України на 100 млн євро у своєї оборонної промисловості.