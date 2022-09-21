"Украина приближается к победе". Науседа призвал россиян сопротивляться мобилизации

РФ объявила мобилизацию из-за отчаяния, россиянам стоит ей сопротивляться. Об этом написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

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Объявление мобилизации – признак отчаяния, пишет глава Литвы. По его словам, она означает, что Украина набирает силу и приближается к победе.

"Я призываю российский народ сопротивляться принудительному участию в этой несправедливой, незаконной и безнадежной войне. Литва с Украиной! Разом до перемоги!" – написал Науседа.

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Марко Сировой

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