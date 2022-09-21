"Украина приближается к победе". Науседа призвал россиян сопротивляться мобилизации
21.09.2022, 19:49
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)
РФ объявила мобилизацию из-за отчаяния, россиянам стоит ей сопротивляться. Об этом написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.
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Объявление мобилизации – признак отчаяния, пишет глава Литвы. По его словам, она означает, что Украина набирает силу и приближается к победе.
"Я призываю российский народ сопротивляться принудительному участию в этой несправедливой, незаконной и безнадежной войне. Литва с Украиной! Разом до перемоги!" – написал Науседа.
- Утром 21 сентября российский диктатор Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает – риски есть. НАТО доносит до России последствия применения ядерного оружия.
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