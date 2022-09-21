UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украина приближается к победе". Науседа призвал россиян сопротивляться мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 19:49
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

РФ объявила мобилизацию из-за отчаяния, россиянам стоит ей сопротивляться. Об этом написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Объявление мобилизации – признак отчаяния, пишет глава Литвы. По его словам, она означает, что Украина набирает силу и приближается к победе.

"Я призываю российский народ сопротивляться принудительному участию в этой несправедливой, незаконной и безнадежной войне. Литва с Украиной! Разом до перемоги!" – написал Науседа.

Читайте также: Тема дня | "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину 

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин мобилизация Гитанас Науседа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 