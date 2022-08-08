Украина расследует 1100 случаев коллаборационизма. Подозреваемым напомнили о судьбе Гиви
В Украине расследуют 1100 фактов сотрудничества населения или граждан Украины с врагом в его интересах. Подозрение сообщили 193 лицам, рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
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Он сообщил, что пособников находят не только на оккупированной территории. Один из российских агентов, по словам Енина, "пару дней назад" был задержан в Волынской области, где он искал киллеров для убийства военнослужащих ВСУ.
Енин заявил, что всех коллаборантов ждет суд, но не все смогут до него дожить.
"Если задумал работать с врагом, у тебя есть только два развития событий: одно – получить подозрение со всеми последствиями, другой – навсегда покинуть мир. Причем получение подозрения не освобождает от последнего. Вспомните террориста Гиви, где он? А его друг Моторола ? И таких изменников, отправившихся на тот свет – бесчисленное количество", — заявил замминистра.
- 5 августа стало известно о задержании генерала-перебежчика.
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