Украина сокращает число беларуских дипломатов до пяти человек – МИД
Украина сокращает количество беларуских дипломатов в ответ на недружественные действия Беларуси. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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По его информации, в ответ на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников украинских дипломатических учреждений в Минске и Бресте Украина принимает ряд мер:
– сокращает количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек;
- отменяет дипломатическую аккредитацию остальных сотрудников беларуского посольства. Пребывание на территории Украины их и членов семей объявляется нежелательным;
- устанавливает для беларуских дипломатов после их возвращения в Украину разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева;
- отменяет экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.
"Предостерегаем беларуские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ", – предупредили в МИД.
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