Украина сокращает число беларуских дипломатов до пяти человек – МИД

Украина устанавливает для беларуских дипломатов по их возвращении в Украину разрешительный режим передвижения за пределы 40-км зоны от центра Киева

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина сокращает количество беларуских дипломатов в ответ на недружественные действия Беларуси. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его информации, в ответ на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников украинских дипломатических учреждений в Минске и Бресте Украина принимает ряд мер:

– сокращает количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек;

- отменяет дипломатическую аккредитацию остальных сотрудников беларуского посольства. Пребывание на территории Украины их и членов семей объявляется нежелательным;

- устанавливает для беларуских дипломатов после их возвращения в Украину разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева;

- отменяет экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем беларуские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ", – предупредили в МИД.