Украина сокращает число беларуских дипломатов до пяти человек – МИД
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина сокращает количество беларуских дипломатов в ответ на недружественные действия Беларуси. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его информации, в ответ на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников украинских дипломатических учреждений в Минске и Бресте Украина принимает ряд мер: 

– сокращает количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек; 

- отменяет дипломатическую аккредитацию остальных сотрудников беларуского посольства. Пребывание на территории Украины их и членов семей объявляется нежелательным; 

- устанавливает для беларуских дипломатов после их возвращения в Украину разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева;

- отменяет экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем беларуские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ", – предупредили в МИД.

  • 19 марта Украину покинули работники посольства Беларуси в Киеве.
  • США и НАТО считают, что Беларусь может "быстро" присоединиться к России в ее войне против Украины и что Минск уже делает шаги для этого.
  • 22 марта беларуская сторона обвинила в шпионаже восемь работников посольства Украины в Минске.
  • 23 марта Беларусь в одностороннем порядке закрыла консульство Украины в Бресте и потребовала сократить состав посольства Украины в Минске.
МИДбеларусь