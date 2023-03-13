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Украина стала третьей в списке самых крупных импортеров оружия в мире – отчет SIPRI

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 09:39
Украина стала третьей в списке самых крупных импортеров оружия в мире – отчет SIPRI - Фото
HIMARS (фото - ЕРА)

Украина заняла третье место среди импортеров оружия в мире в 2022 году, ее опережают только Катар и Индия. Об этом говорится в отчете, опубликованном исследовательским институтом SIPRI в Стокгольме 13 марта.

Как отмечается, с 1991 года до конца 2021-го Украина импортировала мало основных вооружений.

В результате военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьей из крупнейших импортеров основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-ой – за период с 2018-го по 2022 годы.

"На Украину приходится 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период", – говорится в отчете SIPRI.

Согласно отчету, из 29 государств, поставлявших Украине в 2022 году вооружения, основными поставщиками были США, на долю которых пришлось 35% всего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Многие из вооружений, поставленных в 2022 году, были бывшими в употреблении из существующих запасов, в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5000 управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании.

Также были поставлены некоторые новые вооружения, такие как системы ПВО из Германии, Польши, Великобритании и США.

Во многих случаях поставки оружия одним государством финансировались другими государствами или Европейским Союзом через Европейский фонд мира.

Например, к концу 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд евро на военную технику для Украины.

В SIPRI отмечают, что Украина не получила все виды вооружений, которые просила предоставить, и на разных этапах 2022 года между государствами существовали разногласия относительно того, что они были готовы поставить.

Например, если Польша и Чехия поставили Украине танки в первой половине 2022 года, то Германия, Великобритания и США решили сделать это лишь в конце 2022 или начале 2023 года.

По состоянию на конец 2022 года поставщики все еще не были готовы поставить оружие с возможностью нанесения ударов большой дальности, такое как боевые самолеты и ракеты большой дальности для наземных атак.

В SIPRI подчеркивают, что поставки оружия Украине в 2022 году были жизненно важны для украинских усилий по остановке российского наступления.

В целом импорт основных вооружений европейскими государствами увеличился на 47%, если сравнивать периоды 2013–2017 и 2018–2022 годов, в то время как глобальный уровень международных поставок оружия снизился на 5,1%.

В мировом экспорте вооружений доля США увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов.

"Несмотря на то, что поставки оружия в глобальном масштабе сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств", — сказал старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия Питер Д. Веземан.

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Наталія Медведєва
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