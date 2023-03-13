Украина стала третьей в списке самых крупных импортеров оружия в мире – отчет SIPRI
Украина заняла третье место среди импортеров оружия в мире в 2022 году, ее опережают только Катар и Индия. Об этом говорится в отчете, опубликованном исследовательским институтом SIPRI в Стокгольме 13 марта.
Как отмечается, с 1991 года до конца 2021-го Украина импортировала мало основных вооружений.
В результате военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьей из крупнейших импортеров основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-ой – за период с 2018-го по 2022 годы.
"На Украину приходится 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период", – говорится в отчете SIPRI.
Согласно отчету, из 29 государств, поставлявших Украине в 2022 году вооружения, основными поставщиками были США, на долю которых пришлось 35% всего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).
Многие из вооружений, поставленных в 2022 году, были бывшими в употреблении из существующих запасов, в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5000 управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании.
Также были поставлены некоторые новые вооружения, такие как системы ПВО из Германии, Польши, Великобритании и США.
Во многих случаях поставки оружия одним государством финансировались другими государствами или Европейским Союзом через Европейский фонд мира.
Например, к концу 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд евро на военную технику для Украины.
В SIPRI отмечают, что Украина не получила все виды вооружений, которые просила предоставить, и на разных этапах 2022 года между государствами существовали разногласия относительно того, что они были готовы поставить.
Например, если Польша и Чехия поставили Украине танки в первой половине 2022 года, то Германия, Великобритания и США решили сделать это лишь в конце 2022 или начале 2023 года.
По состоянию на конец 2022 года поставщики все еще не были готовы поставить оружие с возможностью нанесения ударов большой дальности, такое как боевые самолеты и ракеты большой дальности для наземных атак.
В SIPRI подчеркивают, что поставки оружия Украине в 2022 году были жизненно важны для украинских усилий по остановке российского наступления.
В целом импорт основных вооружений европейскими государствами увеличился на 47%, если сравнивать периоды 2013–2017 и 2018–2022 годов, в то время как глобальный уровень международных поставок оружия снизился на 5,1%.
В мировом экспорте вооружений доля США увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов.
"Несмотря на то, что поставки оружия в глобальном масштабе сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств", — сказал старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия Питер Д. Веземан.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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