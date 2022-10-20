Украина требует от Красного Креста заявления, что РФ не дает ему гарантий безопасности

Украина требует от Международного комитета Красного Креста публичного заявления о том, что Россия не предоставляет организации гарантий безопасности, и именно поэтому ее представители не могут посетить места, где содержатся украинские военнопленные и гражданские заложники. Об этом во время брифинга сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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"Проблема МККК в том, что они под маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам не дает РФ гарантий безопасности, то единственное, что требует Украина, чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности, и именно поэтому вы не можете прибыть в Еленовку, Донецк, Горловку, во все места, где держатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация", – сказал он.

Лубинец отметил, что места "фильтрации" – это концлагеря, и МККК, согласно Женевской конвенции, должен их "зафиксировать, привлечь внимание всего мира и об этом публично заявить".

Он сказал, что Украина будет настаивать, чтобы МККК выполнил свой мандат. Также Лубинец отметил, что кроме МККК есть комитет по правам человека ООН и верховный комиссар по правам человека ООН, и они имеют мандат на посещение территорий, которые находятся в состоянии войны.

13 октября Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.

Украина дала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке.

14 октября Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".

17 октября МККК не прибыл на границу с временно оккупированной территорией, где их ждали Лубинец, народные депутаты и советница главы Офиса президента. Планировалось, что этот визит будет осуществлен с Красным Крестом, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке, где РФ содержит украинских военнопленных.

Вадим Ребрина

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