Украина ускоряет производство собственных систем ПВО – президент
Украина намерена увеличить производство собственных систем противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия. Об этом после заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил президент Владимир Зеленский.
"Обновили потребности и соответственно будем увеличивать производство. Наше украинское производство – это гарантия защиты. Украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", – подчеркнул он.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны дали поручение ускорить производство отечественных систем ПВО.
Также на заседании Ставки рассмотрели эффективность дронов-перехватчиков, их применение на различных участках фронта, прогресс в производстве и выполнении действующих контрактов.
- 7 ноября президент сообщил, что Украина начнет производить аналог Mavic, уже готовятся соответствующие контракты.
- 24 ноября Шмыгаль сообщил, что ВСУ получили 100 000 FPV-дронов по новой системе DOT-Chain Defence.
