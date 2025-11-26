Украина ускоряет производство собственных систем ПВО – президент

Зеленский отметил, что должно быть больше собственных систем ПВО, чтобы не зависеть от мирового рынка

Системы ПВО "Бук-М1" (Иллюстративное фото: facebook.com/kpszsu)

Украина намерена увеличить производство собственных систем противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия. Об этом после заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил президент Владимир Зеленский.

"Обновили потребности и соответственно будем увеличивать производство. Наше украинское производство – это гарантия защиты. Украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", – подчеркнул он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны дали поручение ускорить производство отечественных систем ПВО.

Также на заседании Ставки рассмотрели эффективность дронов-перехватчиков, их применение на различных участках фронта, прогресс в производстве и выполнении действующих контрактов.