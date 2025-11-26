Україна прискорює виробництво власних систем ППО – президент

Зеленський наголосив, що має бути більше власних систем ППО, щоб не залежати від світового ринку

Системи ППО "Бук-М1" (Ілюстративне фото: facebook.com/kpszsu)

Україна має намір збільшити виробництво власних систем протиповітряної оборони малого та середнього радіуса дії. Про це після засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив президент Володимир Зеленський.

"Оновили потреби, і відповідно до цього будемо збільшувати виробництво. Наше українське виробництво – це гарантія захисту. Українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання щодо виробництва мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", – наголосив він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони дали доручення прискорити виробництво вітчизняних систем ППО.

Також на засіданні Ставки розглянули ефективність дронів-перехоплювачів, їхнє застосування на різних ділянках фронту, прогрес у виробництві й виконанні чинних контрактів.