Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США – Сибига
Украина уже выработала позицию по соглашению о полезных ископаемых с Соединенными Штатами и свое видение текста будущего документа. Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отправится в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения", – сказал глава дипломатии.
Глава МИД подчеркнул, что соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обоих государств, а также не должно противоречить курсу Украины на вступление в Европейский Союз.
"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", – подчеркнул он.
Сибига также рассказал, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.
В состав делегации, отправляющейся в Вашингтон, будет включен представитель МИД, добавил министр.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения и рассчитывают на его подписание уже в начале апреля.
- Президент США Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.