Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США – Сибига

Соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обоих государств, а также не должно противоречить евроинтеграции

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина уже выработала позицию по соглашению о полезных ископаемых с Соединенными Штатами и свое видение текста будущего документа. Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отправится в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения", – сказал глава дипломатии.

Глава МИД подчеркнул, что соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обоих государств, а также не должно противоречить курсу Украины на вступление в Европейский Союз.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", – подчеркнул он.

Сибига также рассказал, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

В состав делегации, отправляющейся в Вашингтон, будет включен представитель МИД, добавил министр.