Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США – Сибіга

Угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох держав, а також не має суперечити євроінтеграції

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна вже виробила позицію щодо угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами й своє бачення тексту майбутнього документа. Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – сказав глава дипломатії.

Очільник МЗС наголосив, що угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох держав, а також не має суперечити курсу України на вступ у Європейський Союз.

"Це одна з принципових позицій для української сторони", – акцентував він.

Сибіга також розповів, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка супроводжуватиме переговорний процес.

До складу делегації, яка вирушить у Вашингтон, буде включено представника МЗС, додав міністр.