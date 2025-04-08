Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США – Сибіга
Україна вже виробила позицію щодо угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами й своє бачення тексту майбутнього документа. Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – сказав глава дипломатії.
Очільник МЗС наголосив, що угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох держав, а також не має суперечити курсу України на вступ у Європейський Союз.
"Це одна з принципових позицій для української сторони", – акцентував він.
Сибіга також розповів, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка супроводжуватиме переговорний процес.
До складу делегації, яка вирушить у Вашингтон, буде включено представника МЗС, додав міністр.
- Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- 27 березня стало відомо, що США запропонували Україні проєкт нової, ширшої угоди й розраховують на її підписання вже на початку квітня.
- Президент США Трамп пригрозив Зеленському "великими проблемами", якщо угода не буде підписана.