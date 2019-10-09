Украина в ОБСЕ: Формула Штайнмайера не меняет логику Минска

ОБСЕ

Формула Штайнмайера предусматривает механизм выполнения только одного из положений минских соглашений и не изменяет их логику в вопросе первоочередности выполнения компонента по безопасности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Текст, согласованный 1 октября 2019 года Украиной и Россией при посреднических усилиях ОБСЕ в рамках ТКГ, представляет собой механизм, направленный на имплементацию одного из положений минских договоренностей, в частности, вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Формула никоим образом не подменяет весь пакет минских договоренностей и не изменяет их логику - сначала безопасность", - отметил Лоссовский.

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Дипломат подчеркнул, что именно безопасность является предпосылкой для создания необходимой среды и запуска избирательного процесса.

"В этом плане решающее значение будет иметь выполнение первоочередных положений по вопросам безопасности минского пакета мер, вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление контроля над границей", - сказал он.

Лоссовский уточнил, что согласование Украиной текста формулы Штайнмайера никоим образом "не означает признание того, что все необходимые вопросы условий безопасности для местных выборов уже выполнены".

"Наоборот, нынешняя ситуация на линии соприкосновения, а также ситуация с безопасностью в некоторых районах Донбасса остаются ужасными и должны быть немедленно улучшены", - отметил Лоссовский.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

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