Украина вернула из плена за время большой войны 2238 человек – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже вернула из плена более 2000 человек. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Житомире 24 апреля.
По словам главы государства, объединенный центр по поиску и освобождению пленных работает круглосуточно. Работа идет над возвращением как военных, так и гражданских, заверил Зеленский.
"За это время (с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. – Ред.) мы освободили из плена 2238 человек", – назвал он точную цифру.
Президент объяснил, что от общего числа возвращенных 140 – гражданские лица.
"Пытки происходят, прежде всего, мы понимаем, над героями нашего государства, над теми, кто защищал, чтобы показать соответствующий результат. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", – подытожил украинский лидер.
- 7 марта 2023 года в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.
- 16 апреля состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить 130 украинских граждан.
- Впоследствии появилось видео возвращения украинцев во время пасхального обмена.
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