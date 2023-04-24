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Украина вернула из плена за время большой войны 2238 человек – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 18:03
Украина вернула из плена за время большой войны 2238 человек – Зеленский - Фото
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже вернула из плена более 2000 человек. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Житомире 24 апреля.

По словам главы государства, объединенный центр по поиску и освобождению пленных работает круглосуточно. Работа идет над возвращением как военных, так и гражданских, заверил Зеленский.

"За это время (с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. – Ред.) мы освободили из плена 2238 человек", – назвал он точную цифру.

Президент объяснил, что от общего числа возвращенных 140 – гражданские лица.

"Пытки происходят, прежде всего, мы понимаем, над героями нашего государства, над теми, кто защищал, чтобы показать соответствующий результат. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", – подытожил украинский лидер.

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Олег Васьків
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