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Украина вернула тела 25 погибших защитников – Минреинтеграции

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 12:06
Украина вернула тела 25 погибших защитников – Минреинтеграции - Фото
Прощание с украинскими военными (Фото: Facebook/Андрей Садовый)

Украина вернула тела 25 погибших защитников. Об этом 25 октября сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев", – говорится в сообщении.

Как отмечается, операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

  • 11 октября сообщалось, что в Украину вернули тела 62 погибших военных, в частности, бойцов из Еленовки, где российские оккупанты устроили концлагерь для украинских пленных.

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Наталія Медведєва
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Олег Котенко война потери Минреинтеграции
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