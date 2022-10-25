Украина вернула тела 25 погибших защитников – Минреинтеграции
25.10.2022, 12:06
Прощание с украинскими военными (Фото: Facebook/Андрей Садовый)
Украина вернула тела 25 погибших защитников. Об этом 25 октября сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев", – говорится в сообщении.
Как отмечается, операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
- 11 октября сообщалось, что в Украину вернули тела 62 погибших военных, в частности, бойцов из Еленовки, где российские оккупанты устроили концлагерь для украинских пленных.
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