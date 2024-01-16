Украина видит прогресс в принятии помощи от США, решающий момент — посол в Вашингтоне
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев видит прогресс в вопросе принятия нового пакета помощи в Конгрессе. Об этом она сообщила на открытии "Украинского дома" в Давосе.
По ее словам, Украина переживает решающий момент в войне, так как ситуация на фронте не изменилась, но военная помощь от США уменьшилась с осени 2023 года.
"Иран, Северная Корея, Россия и ХАМАС показывают, что они могут быстро принимать решения и совершать свои ужасные военные преступления. Теперь вопрос к демократическим странам: сможем ли мы принимать быстрые решения?" — сказала Маркарова.
Она отметила, что помощь Украине поддерживают обе партии в Конгрессе США, но дискуссии там продолжаются.
"Мы имеем по-прежнему сильную двухпартийную поддержку, несмотря на эти очень трудные обсуждения, несмотря на то, что дискуссии продолжаются. Несмотря на то, что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи к Рождеству, обсуждение продолжается и мы видим прогресс", — заявила посол.
Дипломат призвала американских законодателей ускорить принятие решения и предоставить помощь Украине.
"Нам нужно не только воевать на фронте, но и работать в тылу. Наш бюджет должен работать. Нужно быстрее принять решение, передать оружие и деньги Украине. Это самый большой вызов на сегодня", — резюмировала она.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.
- Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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