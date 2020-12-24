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Украина внесла Великобританию и Германию в красную зону по заболеваемости COVID-19

24.12.2020, 18:20
Украина внесла Великобританию и Германию в красную зону по заболеваемости COVID-19 - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)

Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон по заболеваемости COVID-19. В красную зону попали Великобритания и Германия.

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В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине.

На сегодняшний день в красной зоне – 45 стран.

В то же время в зеленую зону перешли Италия и Иордания.

По прибытии из стран красной зоны необходимо пройти самоизоляцию. Она может быть прекращена досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

  • Около 10 дней назад на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
  • Вчера в Британии заявили о новом штамме из Южной Африки, который также, предположительно, распространяется быстрее уже известного. 
Вадим Ребрина
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