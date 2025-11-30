Украина ввела новые ограничения против Роснефти и синхронизировала санкции с США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина синхронизировала санкции с США и ввела новые санкции против россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Кроме синхронизации санкций также были введены ограничения против Роснефти, ее предприятий, а также компаний, входящих в группу Лукойл. Сейчас эти санкции "ощутимо лишают денег" российскую машину войны, подчеркнул президент.

Также введены санкции против россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

"Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть", – сказал Зеленский.

Он определил ключевые приоритеты санкционной политики Украины до конца 2025 года: и в дальнейшем синхронизировать санкции с союзниками, подготовить 20-й санкционный пакет Евросоюза, усилить ограничения против теневого флота, военного производства, коллаборационистов и пропагандистов РФ.