Україна ввела нові обмеження проти Роснєфті та синхронізувала санкції з США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна синхронізувала санкції з США та запровадила нові санкції проти росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім синхронізації санкцій також були введені обмеження проти Роснєфті, її підприємств, а також компаній, що входять до групи Лукойл. Зараз ці санкції "відчутно позбавляють грошей" російську машину війни, наголосив президент.

Також запроваджені санкції проти росіян, які організовують системне знищення українців дронами.

"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", – сказав Зеленський.

Він визначив ключові пріоритети санкційної політики України до кінця 2025 року: й надалі синхронізувати санкції з союзниками, підготувати 20-й санкційний пакет Євросоюзу, посилити обмеження проти тіньового флоту, воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів РФ.