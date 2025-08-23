Украина ввела новые санкции против россиян и иностранцев. В списке есть Путин

Один из указов, которые подписал президент, синхронизирует санкции с партнерами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина ввела новые санкции против граждан разных стран, которые фактически спонсируют российское государство в войне, и синхронизировала санкции с союзниками. Соответствующие указы №612/2025 и №613/2025 подписал президент Владимир Зеленский.

Первый указ касается именно синхронизации в Украине санкций партнеров, в частности Канады.

"Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну. Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров", – сообщил президент.

Второй указ – это введение санкций против 28 граждан разных стран, которые помогают России удерживать режим оккупации на захваченных территориях и фактически спонсируют российское государство.

"По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", – подчеркнул Зеленский.

Среди лиц, попавших под санкции, в частности, Евгений Путин – бизнесмен и родственник диктатора РФ Владимира Путина. Он является заместителем председателя правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем председателя правления ОАО "Газпром". Также под санкции попал Игорь Зеленский – российский артист балета и балетмейстер.

Кроме россиян в списке есть граждане Хорватии, Австрии, США, Украины, Беларуси и Ирана.