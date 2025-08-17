Зеленский ввел санкции против производителей дронов с ИИ для российской армии

Санкции введены против физических лиц, а также российских и китайских компаний

Володимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против производителей беспилотников с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков. Об этом идет речь в указе президента.

Санкции введены против физических лиц, а также ряда российских и китайских компаний.

"Россия активно инвестирует в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта, и этот процесс следует воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает их автономность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Для создания таких дронов критически важны современная электронная компонентная база и значительные вычислительные ресурсы. Именно на компании, которые обеспечивают эти возможности, сосредоточено внимание в санкционном пакете", – пояснил журналистам уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Влад Власюк.

В частности, санкции введены против российских компаний:

← "Прогматик", которая производит малогабаритный FPV-дрон "Микроб 10" с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на основе ИИ;

← "Умные птицы", производящие FPV-дроны "Сорока", что оснащены оптической системой удержания цели и способны автоматически преодолевать зоны радиозатенения и помехи РЭБ;

← Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб", который разрабатывает и обучает модели ИИ для БПЛА, обеспечивающие автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных с датчиков (камеры, радары и т. д.);

← Центр беспилотных систем и технологий, внедряющий инновации в сфере беспилотных систем и технологий.

Среди компаний из Китая, попавших под санкции, есть поставщики ключевых компонентов для "шахедов" и беспилотников других типов, в частности, навигационных приемников, двигателей, маршрутизаторов, камер, микросхем, транзисторов, резисторов и резонаторов.

"Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, поскольку они направлены на ограничение ключевых звеньев в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, способных наносить значительные потери на поле боя", – сообщил Власюк.

Он добавил, что Украина работает с партнерами над синхронизацией санкций.