Зеленський ввів санкції проти виробників дронів із ШІ для російської армії

Санкції введені проти фізичних осіб, а також російських та китайських компаній

Володимир зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій, спрямованих на виробників безпілотників з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників. Про це йдеться в указі президента.

Санкції введені проти фізичних осіб, а також низки російських та китайських компаній.

"Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту, і цей процес треба сприймати максимально серйозно. ШІ у дронах підвищує їхню автономність, точність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу у санкційному пакеті", – пояснив журналістам уповноважений президента з питань санкційної політики Влад Власюк.

Зокрема, санкції введені проти російських компаній:

← "Прогматик", що виробляє малогабаритний FPV-дрон "Мікроб 10" з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;

← "Розумні птахи", що виробляє FPV-дрон "Сорока", оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ;

← Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, що забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо);

← Центр безпілотних систем та технологій, що впроваджує інновації у сфері безпілотних систем і технологій.

Серед підсанкційних китайських компаній – постачальники ключових компонентів для "шахедів" та безпілотників інших типів, зокрема навігаційних приймачів, двигунів, маршрутизаторів, камер, мікросхем, транзисторів, резисторів та резонаторів.

"Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою", – повідомив Власюк.

Він додав, що Україна працює з партнерами над синхронізацією санкцій.