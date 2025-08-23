Україна ввела нові санкції проти росіян та іноземців. У списку є Путін

Один з указів, які підписав президент, синхронізує санкції з партнерами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна ввела нові санкції проти громадян різних країн, які фактично спонсорують російську державу у війні, та синхронізувала санкції з союзниками. Відповідні укази №612/2025 та №613/2025 підписав президент Володимир Зеленський.

Перший указ стосується саме синхронізації в Україні санкцій партнерів, зокрема Канади.

"Це 100 % синхронізації цьогорічних канадських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів", – повідомив президент.

Другий указ – це введення санкцій проти 28 громадян різних країн, які допомагають Росії утримувати режим окупації на захоплених територіях та фактично спонсорують російську державу.

"По кожному прізвищу таких осіб ведемо роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", – наголосив Зеленський.

Серед осіб, які потрапили під санкції, зокрема, Євгеній Путін – бізнесмен та родич диктатора РФ Володимира Путіна. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління ВАТ "Газпром". Також під санкції потрапив Ігор Зеленський – російський артист балету та балетмейстер.

Окрім росіян у списку є громадяни Хорватії, Австрії, США, України, Білорусі та Ірану.