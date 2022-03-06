Украина выдержала самую трудную волну наступления. Россия готовит вторую – Данилов

Украина выдержала первую волну широкомасштабного наступления, но сейчас Россия готовит вторую. Об этом написал в Facebook спикер Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины", – написал он.

По словам Данилова, Россия не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений.

"Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", – заявил он.

Данилов отметил, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов, Одесса. Оккупанты хотят взять ключевые города в окружение, обескровить украинскую армию и создать гуманитарную катастрофу.

По его словам, сейчас основное внимание армия России переносит на Юг, чтобы отрезать Украину от морей и экономически задушить сопротивление. Кроме того, враг надеется овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра.

Со стороны Украины проходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новым оружием, добавил секретарь СНБО.

Марк Сировой

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