UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина выдержала самую трудную волну наступления. Россия готовит вторую – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 11:50
Украина выдержала самую трудную волну наступления. Россия готовит вторую – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина выдержала первую волну широкомасштабного наступления, но сейчас Россия готовит вторую. Об этом написал в Facebook спикер Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины", – написал он.

По словам Данилова, Россия не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений.

"Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", – заявил он.

Данилов отметил, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов, Одесса. Оккупанты хотят взять ключевые города в окружение, обескровить украинскую армию и создать гуманитарную катастрофу.

По его словам, сейчас основное внимание армия России переносит на Юг, чтобы отрезать Украину от морей и экономически задушить сопротивление. Кроме того, враг надеется овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра.

Со стороны Украины проходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новым оружием, добавил секретарь СНБО.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война наступление снбо волна Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 