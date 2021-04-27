Украина высылает консула России в Одессе

Министерство иностранных дел объявило консула генконсульства РФ в Одессе "нежелательной особой для пребывания на территории Украины" в ответ на вчерашнюю высылку украинского дипломата из Москвы. Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, сообщает пресс-служба МИД.

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Такие меры приняты в ответ "на недружественные шаги" против сотрудников дипломатических учреждений Украины в РФ.

"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", – говорится в сообщении МИД.

Там отмечают, что оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ на провокации России.

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отвергла и назвала его задержание провокацией.

Позже Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну, в ответ Украина выслала старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Вчера, 26 апреля, МИД РФ заявил о высылке сотрудника посольства Украины – в украинском министерстве заявили, что вышлют российского дипломата в ответ.

Станислав Стороженко

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