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Россия высылает еще одного дипломата Украины. В МИД анонсировали ответную высылку

26.04.2021, 17:03
Россия высылает еще одного дипломата Украины. В МИД анонсировали ответную высылку - Фото
Фото — пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел России объявило персоной non grata сотрудника посольства Украины в России – он должен покинуть РФ до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении указано, что представителя Украины высылают "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Кроме того, сообщается, что Россия будет предпринимать дополнительные меры в отношении персонала украинского посольства и консульств в случае "продолжения враждебных действий" против сотрудников ее дипведомств в Украине.

ДОПОЛНЕНО В 18:15: Как сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко, Украина вышлет одного российского дипломата в ответ. 

По его словам, 

Читайте также: РФ шантажирует Украину из-за высылки российского дипломата из Киева – замглавы МИД

Станислав Стороженко
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Россия посольство дипломат высылка
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