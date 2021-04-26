Россия высылает еще одного дипломата Украины. В МИД анонсировали ответную высылку

Министерство иностранных дел России объявило персоной non grata сотрудника посольства Украины в России – он должен покинуть РФ до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении указано, что представителя Украины высылают "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Кроме того, сообщается, что Россия будет предпринимать дополнительные меры в отношении персонала украинского посольства и консульств в случае "продолжения враждебных действий" против сотрудников ее дипведомств в Украине.

ДОПОЛНЕНО В 18:15: Как сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко, Украина вышлет одного российского дипломата в ответ.

По его словам,

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отвергла и назвала его задержание провокацией.

Позже Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну, в ответ Украина выслала старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

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Станислав Стороженко

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