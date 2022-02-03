Украина заинтересована в израильских технологиях ПВО – Кулеба
Украина заинтересована в сотрудничестве с Израилем в сферах противовоздушной обороны, кибербезопасности и оборонных технологий. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы заинтересованы в углублении оборонного сотрудничества, оборонных технологий, в частности технологий, связанных с противовоздушной обороной", – сказал глава МИД.
Он отметил, что Украина тесно сотрудничает с Израилем в нынешних обстоятельствах. В повестке двух стран находится сфера кибербезопасности – и по этому вопросу есть прогресс.
Кулеба добавил, что Украина приветствовала бы попытку Израиля "сыграть дипломатическую роль между Украиной и Россией".
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В то же время глава МИД Израиля Яир Лапид в интервью Axios отметил, что его страна находится в сложном положении и должна действовать "осторожно", поскольку и в России, и в Украине проживают большие еврейские общины.
Лапид не верит, что в ближайшее время возможна насильственная конфронтация. "Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", – добавил он.
Кроме того, глава МИД Израиля обеспокоен, что ситуация вокруг Украины и России может отвлекать от ядерных переговоров с Ираном.
- В июне 2021-го Турция предложила Украине купить свои системы ПВО Korkut.
- В январе 2022-го посол Украины Андрей Мельник заявил о желании закупить в Германии боевые корабли и системы ПВО. Однако Берлин выступает против поставок оружия Украине.
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