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Украина хочет закупить в Германии боевые корабли и системы ПВО – посол

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 10:48
Украина хочет закупить в Германии боевые корабли и системы ПВО – посол - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видеозаписи)

Даже после многочисленных отказов правительства Германии в продаже Украине вооружений та "не сдается" и продолжает заявлять о желании приобрести у Берлина боевые корабли и системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Spiegel, публикуя комментарий посла Украины в ФРГ Андрея Мельника информагентству dpa.

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Дипломат конкретизировал нужды Вооруженных Сил Украины перед лицом резко возросшей угрозы нового нападения России. По его словам, речь прежде всего идет о немецких военных кораблях, "которые являются одними из лучших в мире, и в которых мы остро нуждаемся для надежной обороны протяженного побережья Черного и Азовского морей".

"Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые производят немецкие оружейные компании", – добавил он.

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Как уточняет издание, Украина "уже много лет требует от Германии оружия, пока безуспешно", и добавляет: Мельника аргументы Берлин "раздражают".

"Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется в качестве аргумента для отказа от военной помощи. Эта ответственность должна распространяться на украинский народ, который потерял не менее восьми миллионов жизней во время немецко-фашистской оккупации Украины", – пояснил он.

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Spiegel отмечает, что в коалиции ФРГ "начинают возникают сомнения" по поводу жесткой позиции о непоставках оружия.

Недавно глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (от СвДП) заявила, что "мы должны подумать о поставках в Украину оборонительного вооружения", хотя ранее она же говорила, что "в коалиционном соглашении мы исключили доставку оружия в кризисные районы. Украина – одна из них".

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Евгений Пилипенко
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