Кулеба призвал Францию не романтизировать Россию: У границ Украины – ни балерин, ни поэтов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Францию прекратить "романтизированные представления" о России и напомнил, что возле украинских границ стоят не балерины и поэты. Об этом говорится в его статье для газеты Le Figaro, текст опубликован на сайте МИД.

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Кулеба отметил, что ему хорошо известно: часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет "особую приверженность" к России. Он объясняет это тем, что кто-то "очарован российской культурой", а кто-то скептически относится к США и считает отношения с Россией альтернативой. Другие, по словам Кулебы, предлагают "геополитическую игру": теснее сотрудничать с Россией, чтобы помешать сближению РФ с Китаем.

"Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с российским балетом или литературой, и у украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов", – заявил глава МИД.

Также министр утверждает, что Россия не имеет и значимой роли в противостоянии США и Китаю.

Он призвал Францию оставить "геополитические химеры" и "романтизированные представления" о России. Поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы способен фундаментально изменить расчеты в Кремле, убежден Кулеба.

Глава МИД считает, что действия России станут "тестом" для французской стратегии "требовательного диалога". Он уверен: если европейской дипломатии не удастся предотвратить новое нападение РФ на Украину, это будет вызовом для всей Европы, "потому что аппетиты России будут только расти".

Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль продолжает стягивать войска. Речь идет о возможном новом вторжении этой зимой либо о запугивании Украины.

9-13 января 2022 года в Европе прошел ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.

вела хронику. Перед переговорами министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ведение "требовательного диалога" с РФ является "полезным и необходимым".

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Оксана Житнюк

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