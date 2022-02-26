Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью – Шмыгаль

Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

"Очень важный момент", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – сказал Шмыгаль.

24 февраля российская армия вторглась в Украину. Вторжение произошло с территорий России, Беларуси и оккупированного Крыма.

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Наталия Медведева

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