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Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 21:28
Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Скриншот видео)

Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. 

"Очень важный момент", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – сказал Шмыгаль.

  • 24 февраля российская армия вторглась в Украину. Вторжение произошло с территорий России, Беларуси и оккупированного Крыма.

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Наталия Медведева
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