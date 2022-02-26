Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью – Шмыгаль
26.02.2022, 21:28
Денис Шмыгаль (Скриншот видео)
Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.
"Очень важный момент", – сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.
"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – сказал Шмыгаль.
- 24 февраля российская армия вторглась в Украину. Вторжение произошло с территорий России, Беларуси и оккупированного Крыма.
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