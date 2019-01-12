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12.01.2019, 10:45

Украина закупит для ВСУ ударные турецкие дроны - Порошенко

Украина закупит для ВСУ ударные турецкие дроны - Порошенко - Фото
Дрон Bayraktar TB2 (фото - mil.in.ua)

Переговоры о покупке ударных беспилотников велись около двух лет

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Подписан договор о закупке для украинской армии ударных турецких дронов Bayraktar TB2. Об этом сообщил президент Петр Порошенко

Соглашение подписано между "Укрспецэкспортом" и турецкой компанией Baykar Makina. 

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Порошенко отметил, что турецкие беспилотники можно также дополнительно вооружить современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных зданий, а также морских целей. 

В ноябре 2018 года после визита Петра Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года.

Технические характеристики БПЛА: длина - 6,5 метров, размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км, крейсерская скорость - 130 км/ч.

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Теги: Украина, дрон, Турция, ударный дрон
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