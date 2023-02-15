Украина заранее предупредила Молдову о неопознанном аэростате, вероятно, российском

Причиной запрета полетов над Молдовой 14 февраля был неопознанный аэростат (воздушный шар), о котором Кишинев предупредили украинские службы. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Как сообщил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, неопознанный объект прилетел со стороны Украины.

"Это либо дрон, либо устройство, которое выполняет измерения на определенной высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия идентифицировала его", – сказал Гросу.

Управление гражданской авиации пояснило, что приняло решение о закрытии неба из соображений безопасности после того, как зафиксировали неопознанный объект, похожий на метеорологический шар.

12 февраля Воздушные силы ВСУ сообщил, что российские оккупанты применяют для ведения разведки не только беспилотники, но и аэростаты с угловыми отражателями.

14 февраля Молдова закрывала для авиаперелетов воздушное пространство на три часа "из соображений безопасности".

15 февраля представитель Воздушных сил ВСУ заявил, что россияне запускают неуправляемые воздушные шары с уголковыми отражателями для отвлечения сил ПВО Украины, и что "это пролетело на территорию других государств".

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Сергій Бережний

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