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Украина заранее предупредила Молдову о неопознанном аэростате, вероятно, российском

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 18:55
Украина заранее предупредила Молдову о неопознанном аэростате, вероятно, российском - Фото
Звездное небо (фото - EPA)

Причиной запрета полетов над Молдовой 14 февраля был неопознанный аэростат (воздушный шар), о котором Кишинев предупредили украинские службы. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Как сообщил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, неопознанный объект прилетел со стороны Украины.

"Это либо дрон, либо устройство, которое выполняет измерения на определенной высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия идентифицировала его", – сказал Гросу.

Управление гражданской авиации пояснило, что приняло решение о закрытии неба из соображений безопасности после того, как зафиксировали неопознанный объект, похожий на метеорологический шар. 

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Сергій Бережний
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Молдова воздушный шар Игорь Гросу аэростат
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