Воздушные силы: Над Киевской областью летают обычные шары, РФ хочет отвлекать нашу ПВО

Российские оккупанты запускают воздушные шары над территорией Украины, чтобы рассеивать внимание противовоздушной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, россияне запускают обычные воздушные шары над Украиной, в частности, над территорией Киевской области 15 февраля.

"Это старые дедовские методы. Это не зонд, не аэростат, а просто воздушный шар, который несет кусок металла. Мы ведем радиолокационную разведку круглосуточно. По воздушным шарам отрабатывать специальными средствами никто не будет", — сказал Игнат.

Он отметил, что противник хочет, чтобы ПВО работала по этим объектам, использует их как ложные цели.

"Наши специалисты имеют большой опыт сбивания и обнаружения подобных целей. Сейчас, если ПВО отработала, то это могли быть БПЛА, которые запустили вместе с шарами", — подчеркнул спикер ВС.

В небе Киевской области военные обнаружили "воздушные цели" – по ним работает ПВО.

10 февраля 2023 года в ходе последней массированной атаки РФ в Киеве ПВО сбила 10 ракет.

11 февраля главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил с Милли противодействие российским морским дронам.

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Дмитро Гриниченко

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