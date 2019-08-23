Украина заявила в ООН о давлении РФ на оккупированных территориях

Совбез ООН (фото - EPA)

Оккупационные "власти" России грубо нарушают свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, преследуя верующих всех конфессий и вероисповеданий, кроме Московского патриархата. Об этом заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

"Российская оккупационная "власть" на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию", - сказал Витренко.

Он добавил, что из-за таких незаконных требований более 1000 религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать деятельность во временно оккупированном Донбассе.

"В Крыму отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека по 2017 год отмечает, что перед оккупацией полуострова в 2014 году, на его территории существовали 2083 религиозные организации; по состоянию на сентябрь 2017 пережили кампанию притеснений лишь 722", - сказал он.

Украинский дипломат отметил, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Масштабные рейды против мусульман-крымских татар привели к десяткам арестов и задержаний невинных людей по сфальсифицированным обвинениям.

По его словам, постоянные притеснения испытывает Православная церковь Украины. "Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить все акты религиозной дискриминации против лиц, групп лиц или институтов на оккупированных территориях, восстановить их права, включая права на собственность, привлечь виновных в нарушениях к ответственности", - заявил дипломат.

Симферополе землю, выделенную для кафедрального собора Крымской епархии Украинской православной церкви, отдали Римско-католической церкви. 19 августа сообщалось , что в

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